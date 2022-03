Återbruket öppnade upp i Valsta

Nu har Återbruket öppnat i Valsta Centrum och man tar emot kläder, skor och mindre prylar.

Återbruket är en secondhandbutik som drivs av socialpsykiatrin i Sigtuna kommun. I tisdags invigdes den i Valsta Centrum. I butiken finns det exempelvis skor, kläder, porslin, böcker, dvd-skivor med mera. Återbruket finns även på Voltgatan där man kan lämna in större saker som möbler och lampor. Syftet med verksamheten är att socialpsykiatrins deltagare ska aktiveras i en meningsfull sysselsättning som även bryter den sociala isoleringen som varit ännu värre under pandemin. Alla pengar som kommer in via Återbruket investeras i verksamheten. Butiken kommer att ha öppet tisdag-torsdag mellan 10-15.

Här kan du läsa mer om Återbruket