Åtalas och krävs på 190 000 kronor

Mannen som körde in i Vikingahallen åtalas nu och krävs på 190 000 kronor av Sigtuna kommun.

Det var ungefär ett år sedan som en bil körde in i Vikingahallen mitt under en handbollsmatch. Mannen som körde bilen åtalas nu för vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Sigtuna kommun kräver också mannen på 191 000 kronor för reparationskostnader för att återställa väggen. Mannen förnekar brott, han säger att bilen inte gick att svänga. Tidigare under dagen hade han varit hos en bilmekaniker och fått låna ett bilbatteri. I baksätet fanns också en bensindunk. De första vittnena som anlände trodde att det rörde sig om ett attentat då det gick sladdar från förarsätet till motorhuven.

Mannen misstänktes först för försök till mord men de misstankarna avskrevs då han han inte hade något uppsåt att döda någon, mannen uppgav i förhör att han inte ens visste om att det spelades handboll i hallen. Men i mannens fickor hittades något som man misstänkte var ett självmordsbrev där Bin Ladin nämndes, Palestina, att folk dör i Gaza och att han vill ge igen för Rysslands delaktighet i kriget i Syrien. Teorin om försök till mord avskrevs dock relativt omgående.