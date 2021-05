Åtalas för att ha surfat på bagageband

En man åtalas för att ha surfat på ankomsthallens bagageband.

Tidigare i år hoppade en man upp på Terminal 5:s bagageband och surfade in genom brandluckan för att ta sig in till bagagesorteringen. Nu har han åtalas för olaga intrång. I polisens förundersökningsmaterial syns hur mannen hoppar upp och senare åker in genom luckan. Syftet var enligt mannen att söka efter sitt bagage. Mannen vidgår händelseförloppet men nekar till brott.

På övervakningsfilmer syns hur den misstänkte mannen är stressad, springer runt i hallen och pratar med olika personer. Han tar också på olika väskor på bandet och kollar dem innan han lämnar tillbaka dem. Han försöker också dra ut en väska ur luckan. Han åker sedermera in genom luckan.