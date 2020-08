Aslan avgjorde på övertid

FC Arlanda vände underläge 0-1 till seger 2-1 på övertid.

Gästerna Spånga ledde matchen mot FC Arlanda på Midgårdsvallen med 1-0 i paus.

Vi startar matchen bra och har bra koll på händelserna tycker jag. Sedan får dem ett mycket tveksamt mål där bollen är över sidlinjen och våra spelare slutar att spela. Vi skapar några riktigt bra chanser i första halvlek som vi tyvärr inte kan förvalta, säger tränaren Elias Charbachi till Sportbladet.

I andra var FC Arlanda mycket aggressivare och man vann fler bollar samt kom till avslut. Philip Korpe kvitterade för Arlanda tio minuter in i andra och det var sen en tidsfråga innan fler mål skulle komma. Spånga skapade knappt något under hela halvleken. Dock dröjde det först till övertid innan Maik Aslan kunde avgöra. Arlanda fick en straff som Aslan säkert skickade in.

– Vi gör igen en mycket stark andra halvlek där vi trycker tillbaka Spånga och får till slut utdelning på en mycket bra slagen hörna som Philip Korpe trycker in med huvudet (1-1). Vi forsätter att jobba på och får en straff tilldömd på övertid som Mike Aslan säkert sätter i mål. Vi visar stark lagmoral återigen då vi kommer från underläge och vinner matchen. Nu suger vi på denna karamell någon dag sedan är det nytt fokus på nästa match, summerar Charbachi enligt Sportbladet.