Askerson siktar mot Riksdagen

Lokalpolitikern Mattias Askerson (M) satsar på att komma in i Riksdagen för Moderaterna - Jag vill att Sigtuna och norra Stockholms perspektiv och behov ska få en röst i Sveriges riksdag, skriver Mattias Askerson på Facebook.

Askerson var en av landets yngsta nämndordförande för några år sedan när han fick basa över Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Efter en mandatperiod som en av kommunens ledande politiker satsar han på att komma in i Riksdagen för Moderaterna. Provvalet pågår under denna vecka.

– Många frågor som är viktiga för oss i Sigtuna kommun och norra Stockholm beslutas dock någon annan stans. I riksdag och regering tas beslut om viktiga frågor för såväl vardagsliv som vardagspussel. Att du ska kunna ta dig fram som bilburen, till jobbet eller barnens ridlektion, att Arlanda kan utvecklas för både första sommarjobbet och våra möjligheter att resa och uppleva världen. Att underhållsskulden för järnvägen inte ska göra att du kommer sent till hämtningen på förskolan när du pendlar från jobbet, skriver Askerson i ett facebookinlägg.

Mattias Askerson är 28 år och bosatt i Märsta. Han är nöjd med det arbete som Moderaterna gjort i kommunen.

– Vi har gjort, vi gör och kan göra mycket genom kommunpolitiken. Det har vi visat under den gångna mandatperioden. Jag är stolt över att få vara en del av det laget och hoppas få förtroendet att vara det även under nästa mandatperiod.

Sigtuna kommun har under många år haft en riksdagsledamot i Björn von Sydow (S), direkt efter valet 2018 kallades Marie Axelsson in för tjänstgöring i (S). Återstår att se om kommunen får en ny riksdagsledamot efter valet 2022.