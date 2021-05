Arlandastad Holding ska börsnoteras

Arlandastad Holding siktar på börsnotering och namnbyte till Arlandastad Group.

Under onsdagen höll Arlandastad Holding bolagsstämma. Man bestämde på den att man ska börsnoteras till hösten. Samtidigt utökas styrelsen med Maria Rankka, tidigare från Stockholms Handelskammare, och Sunniva Fallan Röd. Peter Wågström kliver in som ny ordförande.

– Arlandastad Group har byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en börsnotering och en tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden, nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden för såväl samhället som för våra aktieägare, säger Peter Wågström, ny ordförande i Arlandastad Group.

Portfölj värd 30 miljarder

Sedan 20007 har Arlandastad Holding förvar mark och inlett större projekt kring Arlanda. Nu är portföljen värd 30 miljarder kronor. Peter Wågström har tidigare varit koncernchef i NCC och haft ett antal ledande positioner inom fastighetsbranschen.

– Det känns mycket tillfredställande att som grundare och tidigare ordförande i bolaget nu lämna över ordförandeskapet till Peter. Han har efter sina tre år som styrelseledamot god kunskap om verksamheten, betydande branschkunskap samt erfarenhet från att verka i en noterad miljö. Vidare är jag mycket glad över att Maria Rankka samt Sunniva Fallan Röd förstärker styrelsen med kompletterande kompetens. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens och det stärker även vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären, säger Per Taube, huvudägare i Arlandastad Group via bolaget Gelba Management AB.

Styrelsen består nu av Peter Wågström (Ordförande), Per Taube, Leif West, Maria Rankka, Sunniva Fallan Röd, Tomas Rudin, Peter Markborn och Björn Nilsson. Sunniva Fallan Röd har många år bakom sig i hotellbranschen och är vd för Sturebadet. Hon har även varit VD för Yasuragi och bakgrund från Scandic och Lydmar Hotell.