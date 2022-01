Arlandastad Group rekryterar

Explore Arlandastad förstärker inom projekt- och affärsutveckling med Catarina Sjömark och Per Gynnerstedt: - Det är enormt glädjande att Catarina och Per har valt att börja arbeta med oss. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i är det fortsatt viktigt att hitta rätt personer som bidrar till bolagets tillväxt och som delar våra värderingar, säger Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling på Explore Arlandastad.

Catarina Sjömark kommer in till Arlandastad group från Atrium Ljungberg och blir kommersiell affärsutvecklare, Per Gynnerstedt kommer närmast från ICA Fastigheter. De båda ska bidra till nya investeringar när Arlandastad Group expanderar.

– Det är enormt glädjande att Catarina och Per har valt att börja arbeta med oss. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i är det fortsatt viktigt att hitta rätt personer som bidrar till bolagets tillväxt och som delar våra värderingar. Med Catarina och Per på plats stärker vi upp med två seniora roller inom projekt- och affärsutveckling och kan arbeta ännu mer framåtriktat, säger Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling på Explore Arlandastad, som ägs av Arlandastad Group.