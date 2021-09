Arlandastad Group går in på Nasdaq

Handeln med Arlandastad Groups aktie inleds idag 15:e september på Nasdaq First North Premier Growth Market: Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag, säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

Under dagen går Arlandastad Group in för handel på Nasdaq First. Erbjudandet inför lanseringen är övertecknad till 67,5 kr/aktie till ett totalt värde om 400 miljoner kronor.

– Genom noteringen går Arlandastad Group nu in i en ny fas som bolag. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten. Som grundare och långsiktig ägare vill jag passa på att välkomna alla nya aktieägare och ser fram emot en värdeskapande resa tillsammans”, säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.