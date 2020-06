Arlanda vann i Uppsala

FC Arlanda vann i premiären mot IFK Uppsala med 1-0 efter mål av nye Aliemamu Samura.

FC Arlanda inledde Division 3 med seger. Detta efter att nye Aliemamy Samura gjort matchens enda mål i 20:e minuten. I andra halvlek var det länge ställningskrig utan några heta chanser, Maik Aslan drabbades av en utvisning sedan han dragit på sig sin andra varning med tio minuter kvar. Det var i en omställning som Aslan kom fel in och stoppade ett lovande anfall för IFK Uppsala. Arlanda lyckades dock freda sig resten av matchen och kammade hem tre poäng. För Aslans del blir det nu sommarlov då han per automatik är avstängd i nästa omgång mot Syrianska IF Kerburan. Därefter är det sommarlov fram till i början av augusti.