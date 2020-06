Arlanda vände underläge till seger

FC Arlanda vann med 3-2 mot Syrianska IF Kerburan efter underläge i paus.

FC Arlanda låg under med 2-0 i paus mot Syrianska IF Kerburan. Ett hundratal åskådare hade samlats runt Midgårdsvallen då FC Arlanda höll matchen utan publik inne på fotbollsplanen. Det var en tajt inledning med få chanser men Syrianska IF Kerburan förvaltade två fasta situationer på bästa sätt. Först en missad markering på hörna och sen på en frispark som smet förbi muren och in i mål bakom Milo Hanna.

Båda lagen smällde på och det var stundtals en tuff historia. I andra byttes Ramon Ghebremeskel in och han ökade farten i Arlandas anfall. Redan efter några minuter var det reducerat på en omställning och kvitteringen kom cirka tio minuter in i andra på en hörna. Med tjugo minuter kvar kom även 3-2 för Arlanda. Arlanda hade sedan matchen under kontroll och enda gången det var någorlunda farligt var när Milo Hanna nästan missade en bakåtpassning och fick snedträff.

Därmed har FC Arlanda fått en kanonstart på serien med två raka segrar. Nu är det sommarlov till 8:e augusti, Arlanda åker till Västerås för match mot Franke. Till den matchen får man också tillbaka lagkaptenen Maik Aslan.

Målen: Tetteh, Ghebremeskel, Espinoza Contrerasfc