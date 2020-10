Arlanda tappade 8 av 10 resenärer

Arlandas resenärer minskade med hela 83 procent i september.

Bara 483 000 reste via Arlanda i september vilket innebär en minskning med hela 83 procent jämfört med samma månad förra året.

– Under sommarmånaderna såg vi en försiktig återhämtning av flygtrafiken, men utvecklingen stagnerar i september med en svag efterfrågan för både affärs- och fritidsresandet. Osäkerheten kring restriktioner och utvecklingen av pandemin innebär en fortsatt stor osäkerhet om hur flygtrafiken kommer att utvecklas under de kommande månaderna och när återhämtningen kan ta fart, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias statistik visar att 1920 plan i linjefart och charter landade i september för utrikestrafiken vilket är en nedgång med 75 procent. På inrikessidan var antalet 1093 plan, en nedgång med 61 procent.