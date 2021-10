Arlanda kan få hållbarhetspris

Arlanda kan prisas för sitt klimatomställningsarbete med ECO-Innovation Airport of the Year: - Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Airport Council International Europe utser nominerade till olika priser bland Europas flygplatser i Best Airport Award 2021. Swedavia kan få pris för bästa flygplats inom hållbarhetsinnovation för arbetet på Arlanda flygplats.

– Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet. Vi har fantastiska medarbetare, som tack vare ett stort engagemang, ett långsiktigt och målmedvetet arbete, kryddat med en stark drivkraft att söka innovativa lösningar, lyckats nå ett högt uppsatt hållbarhetsmål som sattes tio år tidigare och som vid den tidpunkten tycktes vara ouppnåeligt, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. Redan i slutet av 2020 blev Swedavia en av de första flygplatsoperatörerna i världen som nådde målet om fossilfri verksamhet, där Arlanda och nio andra flygplatser inkluderades. Andra insatser är att flygplatserna drivs med förnybar el och värme/kyla, reservkraft går på förnybart bränsle samt att i fordonsflottan så är det bara eldrift eller förnybara bränslen.

– Swedavia vill vara en drivande part i flygets omställning, som är helt nödvändig för det framtida flygresandet. Att vi nu ännu en gång uppmärksammas internationellt för vårt målmedvetna omställningsarbete i form av att vår största flygplats Arlanda prisas internationellt av ACI, är ett kvitto på att vi är världsledande i att driva och utveckla hållbara flygplatser. Vi fortsätter nu vårt arbete med att stötta flygets klimatsomställning, bland annat genom våra satsningar på bioflygbränsle och eflygsinfrastruktur, säger Jonas Abrahamsson.