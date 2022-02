Arlanda förbereder för fler resenärer

I januari var det 773 000 som reste via Arlanda, en minskning med 59 procent jämfört med för tre år sedan.

Flygresandet på Swedavias samtliga tio flygplatser uppgick till 1,1 miljoner vilket innebär att man är 61 procent under siffrorna för 2019, före pandemin. Flygets återhämtning uppges ha mattats av under januari men jämfört med förra året var ökningen 224 procent.

– Under årets första månad var flygresandet kraftigt påverkat av reserestriktioner på grund av pandemin och Omikrons spridning. Men när restriktionerna nu hävs runt om i Europa, räknar vi nu med att återhämtningen tar förnyad fart och förväntar oss att kunna välkomna fler resenärer på våra flygplatser under sport- och påsklovet och inte minst till sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavia förbereder sig nu för att kunna ta emot fler resenärer både på Arlanda och resterande svenska flygplatser. Restriktioner släpps inte bara i Sverige utan andra länder:

– Det är i detta sammanhang mycket glädjande att flera av våra flygbolag fortsätter att satsa vidare på en stärkt tillgänglighet med nya linjer och ny trafik vid våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.