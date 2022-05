Årets Företagare och Årets Unga Företagare utsedda

Per Taube utses till Årets Företagare i Sigtuna kommun och Erik Andersson till Årets Unga företagare.

I sedvanlig ordning har Företagarna i Sigtuna kommun utsett Årets Företagare och även Årets Unga Företagare. Entreprenören Per Taube, Gelba, som utvecklar Steninge slottsby och Arlandastad, utses till Årets Företagare. I juryn sitter bland annat kommundirektören Birgitta Pettersson.

– I år har vi fått in väldigt många nomineringar på duktiga företagare så juryarbetet har varit både roligt och spännande säger kommundirektör Birgitta Pettersson.

Juryns motivering för att utse Per Taube lyder ”Genom att satsa när andra tvekar ser Per oanade möjligheter. Under tre decennier har det skapat nya stadsdelar, besöksmål och mängder av arbetstillfällen vilket gjort Per till en förebild i hela Sigtuna och Arlandaområdet. Genom att lyfta fram medarbetare och skapa starka team har visionerna blivit till verklighet, och Per är en mästare på att skapa nätverk till gagn för alla parter.”

Till Årets Unga Företagare har Erik Andersson på Emtek AB utsetts. Erik får priset för att han gått från fast anställning till egen företagare under pandemin och fokuserat på hållbarhet och kvalitet i en bransch där det råder stor konkurrens och samtidigt gjort ett positivt resultat. Emtek AB är verksamt inom projektering av byggprojekt av olika slag, de flesta inom bostadssektorn. Erik har varit med om att projektera tusentals bostäder enligt Emteks hemsida.