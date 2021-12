Antalet nya fall kvar kring hundra

Antalet nya fall i kommunen är kvar kring 100 för vecka 51 enligt FHM.

De senaste coronasiffrorna för Sigtuna kommun visar på 103 smittade för vecka 51, en ökning med åtta fall jämfört med vecka 50 och 13 fall jämfört med vecka 49. Totalt under pandemin har 5713 sjukdomsfall konstaterats i kommunen. Den gångna veckan var antalet sjukdomsfall per 100 000 invånare 21stycken. Av grannkommunerna hade Väsby för vecka 51 157 fall, Vallentuna 119 fall och Upplands-Bro 105 fall. Samtliga tre kommuner har fler nya fall per 100 000 invånare än Sigtuna.

I Region Stockholm har 8928 nya fall konstaterats, en kraftig ökning jämfört med vecka 50, plus cirka 1600 fall. Totalt har nu 313 000 fall konstaterats i länets 26 kommuner. Förra veckan fick 16 stockholmare intensivvård men inga ytterligare avlidna har rapporterats in. 4552 har avlidit i länet med covid-19, 115 av dessa hör till Sigtuna kommun enligt Socialstyrelsen.