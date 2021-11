Antalet fall ökade förra veckan

Över 1500 stockholmare smittades av covid-19 den gångna veckan.

Covidfallen ökade under perioden 9-15 november, 1557 smittade i samtliga 26 kommuner, en ökning från tidigare vecka med drygt 300 fall.

– Antalet personer som är så sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård har under en längre tid legat mellan 70–90 patienter. Det är däremot lite bekymmersamt att antalet konstaterat smittade ökar något, jämfört med föregående vecka, som dock var höstlov vilket kan ha påverkat provtagningen. Särskilt med tanke på hur smittspridningen ser ut i stora delar av övriga Europa just nu, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Enligt Bratt sker smittspridning bland personer där många saknar full vaccinering. Fem av de provtagna förra veckan bodde på särskilt boende. Totalt under pandemin har 283 000 smittats i länets kommuner. Lokala siffror på kommunnivå kommer på torsdag efter lunch. 54 personer uppgavs få sjukhusvård just nu.