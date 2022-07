Antalet bränder på historiskt låga nivåer

Bränderna i kommunen minskade under juni månad, bara 20 larm om bränder kom in till brandkåren.

Antalet bränder i kommunen var på historiskt låga nivåer enligt siffror från SOS Alarm. 20 stycken larmsamtal kom in till SOS. Historiskt sett är juni en månad då det förekommer fler bränder än övriga månader, i snitt sedan 2015 är det 33 samtal om bränder som kommer in i juni. Maj är den månad som det larmas in om flest bränder medan februari är lugnast. Juni 2020 kom det in hela 49 samtal om bränder, februari i år var den lugnaste månaden för brandkåren med endast elva bränder.