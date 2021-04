Annick från Sigtuna prisas för kvinnoengagemang

Annick Muselaers från Sigtuna tilldelas pris för sitt engagemang för flickor- och kvinnors rättigheter.

Zontaklubbarna i Stockholm och Lidingö delar varje år ut stipendiet Young Women in Public Affairs Award till tjejer mellan 16-19 år som engagerat sig i offentliga projekt eller i en frivilligorganisation för flickor eller kvinnors rättigheter. Det handlar om både lokalt och internationell nivå. Annick Muselaers som går på SSHL tilldelas priset för sitt engagemang i skolans Think Thank. Hon har också samarbetat med Sveriges lantbruksuniversitet.

– Projektet har vuxit till ett samarbete med en motsvarande tankesmedja I Pakistan. Hon är också aktiv I The Kenya Projekt som förser barn I Wagve med skolor och utbildning. I sin ansökan till Zonta International väckte Annick bland annat frågan om hur samhället kan få fler kvinnor att välja mer mansdominerade arbetsområden, skriver Zonta i ett pressmeddelande.

Zonta är en internationell ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom insatser och påverkansarbete. Visionen är att kvinnors rättigheter ska ses som mänskliga rättigheter där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.