Anna Bauer tar över som VD för XPO

Anna Bauer som är nuvarande Director of sales på Scandinavian XPO tar över som VD efter Staffan Littmarck: - Även om mötesbranschen just nu befinner sig i en djup kris på grund av pandemin ser vi att efterfrågan på stora framtida möten ökar med vaccineringen, uppger Ann Bauer.

Staffan Littmarck går vidare till nytt uppdrag. Han har varit med under hela byggprocessen av att skapa Scandinavian XPO:

– Staffan har gjort ett fantastiskt jobb med att bygga upp Scandinavian XPO till ett bolag som har förutsättningarna att fortsätta växa och bli mötesbranschens självklara val. Men när bolaget är på väg in i en ny fas med fokus på att omsätta strategier till verklighet är det dags att förstärka säljfokus, avslutar Dieter Sand vd, Arlandastad Holding.

Anna Bauer kommer att ta över efter honom. Hon är nuvarande director of sales. Anna har lång erfarenhet av eventbranschen och ansvarat för affärsområden inom B2B (business to business) och galor på några av landets största arenor. Anna har även varit två år på XPO under uppbyggnadsprocessen.

– Det är väldigt spännande att få bidra till Scandinavian XPO:s utveckling på en ny nivå. Vi är ett starkt och tryggt team som kommer fortsätta att utveckla arenan till Nordens självklara mötesplats. Även om mötesbranschen just nu befinner sig i en djup kris på grund av pandemin ser vi att efterfrågan på stora framtida möten ökar med vaccineringen. Bokningsläget ser bra ut och längtan efter att ses är stor, säger Anna Bauer nytillträdd vd, Scandinavian XPO.