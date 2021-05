Allt fler jobbar på plats

Antalet kommuninvånare som börjar jobba fysiskt på plats ökar och är nu på samma nivån som innan pandemin.

Googles rörelsemönster visar att kommuninvånare slutat distansjobba, efter att ha legat långt under det så kallade baslinjevärdet som markerar det ”normala” innan pandemin är Sigtuna kommuns siffror nu på +1 procent. Under de senaste två månaderna har Sigtuna legat så mycket som 80 procent under baslinjevärdet när det gäller människors arbete fysiskt på plats.

Kollektivtrafiken är dock allt jämt långt under baslinjevärdet med 64 procent färre som passerar Märsta station. Uppgåtgående trender syns också för shopping och nöje samt besök i parker.