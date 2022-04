Allt fler börjar resa med kollektivtrafiken igen

Resandet med kollektivtrafiken börjar återvända allt mer och fyra av fem resenärer uppges vara tillbaka inom SL-trafiken.

SL uppger att antalet som passerat spärrar i kollektivtrafiken inom pendel och tunnelbana är cirka en miljon per veckodag och något färre under helger, det innebär att 4 av 5 är tillbaka i kollektivtrafiken jämfört med innan pandemin, det är dock en större minskning på vardagar än helger.

– Vi börjar nu se mönster i hur många som reser per dag och vi ser att resandet återhämtar sig snabbare på helger än på veckodagar. Att det är just arbetspendlingen som tar lite mer tid att återhämta sig kan vara tecken på att man inte nödvändigtvis väljer bort kollektivtrafiken utan snarare att man väljer att arbeta på distans i högre grad nu än 2019, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

Att fler reser kollektivt är bra för att minska köer i trafiksystemet på vägarna vilket underlättar för transporter på vägarna och minskade utsläpp. För Sigtuna kommuns del är resandet via Märsta station 14 procent under det normala enligt Goggles siffror över rörelse.