Akuta polisärenden minskade i juni

I juni minskade antalet akuta polisärenden i kommunen med över 100 stycken.

Juni är historiskt sett en månad då SOS Alar tar emot fler samtal om akuta polisärenden än övriga månader enligt SOS Alarm. Men den gångna månaden var det 384 112-samtal med akuta behov av polis. I snitt är det 512 liknande samtal som kommer in under juni sedan 2016. Det är även den mest intensivaste månaden under året och februari den lugnaste.

Som akuta polisärenden räknas alla samtal om pågående brott eller andra samtal som kopplas direkt tull polisen. Antalet samtal per 10 000 invånare var 78,4 stycken, sex andra kommuner i länet har högre värde än Sigtuna kommun. Förra året i juni nåddes den högsta nivån under två års tid med hela 615 samtal om akuta polisärenden.