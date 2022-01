Air Leap begär rekonstruktion-Ställer in flygtrafiken

Air Leap som nyligen beslutade om att utöka trafik via Arlanda ansöker om rekonstruktion.

Air Leap beslutade under senhösten att lägga ett antal linjer på Arlanda istället för Bromma. Men från och med 24:e januari ståller man in all flygverksamhet. Driften de senaste två åren har skett med näst intill obefintligt statligt stöd enligt ett pressmeddelande.

– Vi beklagar de olägenheter detta kan komma att medföra för våra kunder. De som har köpt biljetter för resa efter den 24 januari ombedes att gå in på Air Leaps hemsida för att få närmare information de närmaste dagarna, skriver Air Leap i pressmeddelandet.