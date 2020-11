ABS Wheels ett av superföretagen

ABS Wheels har utsetts till ett av Sveriges superföretag för bland annat in starka tillväxt: - Att få vara med på den exklusiva listan visar att vi gör rätt i motorbranschen som satsar på miljö, stabilitet och långsiktighet i affären, säger VD Andie Lahdo.

790 företag kvalar in på analysföretaget Bisnodes lista över Superföretag baserat på bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. Bara en knapp promille av landets företag kvalar alltså in. Ett av dessa är ABS Wheels i Arlandastad:

– Att få vara med på den exklusiva listan visar att vi gör rätt i motorbranschen som satsar på miljö, stabilitet och långsiktighet i affären. Alla på företaget är med och påverkar vår CSR samtidigt som den största delen av vår tillverkning går under Flow-forming denna teknik möjliggör stora besparingar på aluminium samtidigt som fälgarna blir upp till 7 gånger robustare, säger Andie Lahdo, VD och ägare på ABS Wheels.

Kriterierna som Bisnode använder är högt ställda och ska gälla i minst fyra år för att ett företag ska kunna komma med på listan.