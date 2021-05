85 000 läste märsta.nu i april

märsta.nu nådde 85 000 användare under maj vilket är en ökning jämfört med förra året: - Intresset är fortsatt stort från kommuninvånarna att ta del av lokala nyheter dygnet runt, kommenterar Daniel Iskander.

märsta.nu:s position som kommunens ledande lokalmedia är fortsatt stark. Trafiken ökade med fem procent i april jämfört med förra året. Det var 85 000 användare som räknades in under månaden. Nästan 13 procent var nya användare. De totala besöken uppgick till 372 000 vilket innebär att varje användare i snitt besöker märsta.nu fyra gånger.

– Människors mediekonsumtion förändras drastiskt och det är längesedan man i Sigtuna kommun väntade in tidningar för att ta del av lokala nyheter. Idag är det över 7 av 10 som läser märsta.nu via mobil och den andelen ökar kraftigt medan trafiken från datorer och paddor minskar, säger Daniel Iskandar, chefredaktör

Under den senaste tremånadersperioden har 219 000 användare hittat in till märsta.nu och totalt rör det sig om nästan 1,1 miljoner besök.

– Vi märker en ökning av att våra läsare dels stannar längre på sidan samt att de besöker fler sidor. Varje användare besöker oss också fler gånger än tidigare då antalet sessioner per användare gått upp med 7,3 procent, analyserar Daniel Iskandar.

För företagen som annonserar på märsta.nu är exponeringen för den lokala marknaden massiv. Man når en lokal målgrupp i aktuella sammanhang dygnet runt.

– Det är högt tryck på annonsbokningen just nu och vi har många trogna annonsörer som insett vikten av att synas lokalt online eftersom det är där som läsarna idag finns, säger Niclas Åhrman, säljare/annonsbokare på märsta.nu