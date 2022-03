80 flyktingar till kommunens boenden

Kommunen kommer officiellt att ta emot flyktingar från Ukraina under lördagen, det är kvinnor och barn, 80 stycken bekräftar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

märsta.nu har tidigare rapporterat om att Sigtuna kommun gjort klart med platser för 180 flyktingar i två skolor. Under lördagen ska 80 kvinnor och barn som flytt Ukraina efter den ryska invasionen tas emot. Vid Migrationsverket i Märsta/Arlandastad kan flyktingar från Ukraina söka asyl, under de senaste veckorna har det varit hårt tryck på Migrationsverket att registrera ansökningar. Flyktingar har redan kommit till Sigtuna kommun och en del barn har även börjat i skola. Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) kommenterar mottagandet:

– Jag lovade redan tidigt efter Rysslands oprovocerade krig att Sigtuna kommun skulle göra vad vi kan för att hjälpa Ukraina. Nu tar vi emot de första 80 personerna som ska bo i de tillfälliga boenden vi gjort iordning. Det är kvinnor och barn som flytt krigets fasor som vi nu med både glädje och stolthet kan erbjuda en trygg tillflyktsort i kommunen. Jag är personligen oerhört glad över att Sigtuna kan göra något konkret och viktigt för Ukrainas folk. Ingen kan göra all men alla kan göra något!