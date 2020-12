67 avlidna i kommunen-Nu startar vaccinering

Idag startar vaccinering mot covid19 och på flera äldreboenden runt om i länet kommer äldre att få sin första dos. Men fram till nu under pandemin har två av tre avlidna i kommunen haft antingen hemtjänst eller bott i särskilt boende.

67 personer i kommunen har avlidit till följd av covid-19. Siffror från Socialstyrelsen visar att 2 av 3 avlida hade antingen hemtjänst eller bodde i ett särskilt boende. En av tre hade inget stöd alls. Sedan sommaren har antalet avlidna fördubblats i kommunen. Fram till midsommar var antalet avlidna cirka 30 personer. Sigtuna kommun införde besöksförbud till sina äldreboenden som hävdes först 1:a oktober.

Antalet avlidna i kommunen har under den så kallade andra vågen varit 1-2 personer per vecka. Antalet smittade ligger de senaste två veckorna på över 400 per 100 000 invånare.