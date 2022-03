57 nya fall av covid-19

FHM rapporterar in 57 nya coronafall i kommunen för vecka 8 och från sista mars är covid-19 inte längre en allmänfarlig sjukdom.

De senaste siffrorna för coronasmitta i kommunen visar på 57 fall i kommunen. Från 1:a april gäller inte pandemilagen längre och från 31 mars är covid-19 inte längre klassad som samhällsfarlig. Dock gäller anmälningsplikt inom vården och omsorgen. En ny våg av smitta bedöms inte som sannolik i nuläget och man räknar inte med nya restriktioner. I kommunen har 10 030 fall rapporterats in under pandemin enligt det nya beräkningssättet där det ska gå minst sex månader mellan infektionstillfället per person.