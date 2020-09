52 miljoner extra till Sigtuna kommuns välfärd

Sigtuna kommun får 52 miljoner kronor av regeringen för att stärka välfärden som drabbats hårt under coronakrisen.

Regeringen med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna meddelade på förmiddagen att statsbidragen ska öka, för Sigtuna kommuns del innebär det 52 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet i Sigtuna kommun. Pengarna går in i budgeten för 2021

– Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram. Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Så stärker vi svensk välfärd, så tar vi Sverige framåt genom krisen, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf i pressmeddelandet.

Pengarna välkomnas av Centerpartiets gruppledare Gill Brodin. De behövs för att möta behoven hos invånarna enligt Brodin. Tidigare har även en permanent ökning av statsbidragen på 12,5 miljarder per år meddelats. Utöver de generella bidragen så får kommunerna ett permanent tillskott på fyra miljarder samt att äldreomsorgen får 1,7 miljarder.

– Äldreomsorgen måste stärkas, inte bara under pandemin utan även på lång sikt. Alla äldre har rätt till en god och trygg vård och omsorg. Därför behövs verkligen de här tillskotten till landets kommuner, säger Gill Brodin (C).