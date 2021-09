43 coronafall i kommunen

Sigtuna kommun hade 43 coronafall under vecka 37 vilket är en ökning jämfört med vecka 36.

Coronafallen i kommunen ökade från 25 till 43 under vecka 37. 4860 kommuninvånare har nu testats positivt med covid-19 under pandemin. 111 har avlidit. 9,8 procent av kommuninvånarna har testats positivt. I Region Stockholm minskade antalet fall till 1748, nio personer vårdades förra veckan på intensiven och totalt under pandemin har drygt 2200 haft behov av intensivvård. 4406 stockholmare har avlidit med covid-19.