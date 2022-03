FHM rapporterar in 38 nya coronafall i kommunen för vecka 10.

Vecka 10 innebar att antalet fall i kommunen minskade med två stycken jämfört med vecka 9, från 40 till 38. Totalt i kommunen hart nu 10 108 fall konstaterats under pandemin, personer som testats två gånger inom sex månader räknas bara in som ett fall. I hela länet var det 1416 fall, en minskning med cirka 500 fall.

– Det är glädjande att antalet patienter med covid-19 minskar i slutenvården. Men fortfarande vårdas 308 patienter, varav 13 inom intensivvården, med covid-19, vilket ställer höga krav på medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Detta visar på att smittan i allra högsta grad finns kvar och att det finns all anledning att vaccinera sig med de doser man erbjuds, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.