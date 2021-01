3500 nya covidfall över nyår

Under nyårshelgen har drygt 3500 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Stockholm.

Mellan onsdag-söndag har 3564 fall av covid-19 konstaterats runt om i regionen enligt Region Stockholm, de lokala siffrorna för kommuner kommer senare under tisdagen. Två personer har avlidit till följd av covid-19.

– Under nyårshelgen har det varit ett mycket ansträngt läge vid akutsjukhusen. Det är både många patienter med covid-19 och patienter med andra diagnoser som behöver den akuta vården just nu. Det ansträngda läget förväntas öka under trettonhelgen. Nu pågår ett intensivt arbete för att skapa fler vårdplatser och att fortsätta frigöra fler resurser för den akuta och nödvändiga vården. Trots det ansträngda läget uppmanar jag dig som behöver vård att kontakta 1177 för att få råd om när, var och hur du ska söka vård för dina symtom, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Totalt sedan pandemins början har nästan 122 000 stockholmare smittats, 3273 personer har avlidit. 80 patienter får just nu intensivvård och totalt är det 670 personer i behov av sjukvård.