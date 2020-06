Sigtuna kommun noterar 33 nya sjukdomsfall av covid-19 för vecka 25.

Folkhälsomyndighetens siffror för vecka 25 som presenterades på torsdagen visar att 33 nya sjukdomsfall gällande covid-19 rapporterats. Totalt i kommunen har det under coronapandemin upptäckts 351 fall. Vecka 24 var det endast tio fall som anmäldes vilket var på samma nivå som vecka 12. Men vecka 25 visar den näst högsta nivån under coronapandemin, bara vecka 15 var det fler fall med 34. Det är oklart hur många dödsfall som registrerats i kommunen då dessa just nu understiger tio och därmed inte redovisas med hänvisning till patientsekretessen.