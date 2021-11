Uppåt för biljettförsäljningen hos SL

SL uppger att försäljningen av månadskort snart är på nivå som innan pandemin.

Intäkterna från 30-dagarskorten är snart uppe i 90-procent av innan pandemin, i oktober 2019.

– Detta är ett styrkebesked för kollektivtrafiken och ett bevis på att vårt hårda arbete att få tillbaka resenärerna börjar bära frukt, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Många slutade resa med kollektivtrafiken under pandemin eftersom rekommendationerna var sådana att man inte skulle åka kollektivt. Det drabbade SL hårt. Antalet resenärer via exempelvis Märsta station gick ner över 40 procent under delar av pandemin.

– Stockholmarna återvänder nu med full kraft till resande och rörlighet. Då ska de kunna lita på att kollektivtrafiken finns där. Genom att rikta 2 miljarder i intäktssäkring till kollektivtrafiken kan vi säkra att nästa års avgångar kan verkställas. Avgångar till nytta för arbetspendlare, skolbarn, seniorer, besökare och nattsuddare, säger Kristoffer Tamsons (M).