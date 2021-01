30 000 doser vaccin i regionen

30 000 doser av vaccin mot covid-19 har skickats ut i regionen. Samtidigt rapporteras om ett lite lägre tryck på sjukvården över trettonhelgen.

Vaccinationen mot covid-19 löper på enligt planerat. I kommunen inleddes vaccineringen för en vecka sedan. I flera andra kommuner inleddes vaccineringen i mellandagarna. 30 000 doser uppges ha skickats ut till äldre inom särskilt boende. Personal inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccinering, det gäller även anställda i kommunen som arbetar mot särskilda boenden eller hemtjänst.

Situationen under pandemin just nu är att 127 719 personer smittats i regionen, 3363 har avlidit. 86 patienter vårdas i intensivvård och 586 patienter vid akutsjukhus eller får geriatrisk vård.

– Efter helgerna kan vi konstatera att det fortfarande är mycket ansträngt vid länets akutsjukhus. Glädjande nog verkar länets invånare som har varit i behov av sjukvård under helgerna ha sökt vård så snart behovet har uppstått. Det har gjort att det väntade stora söktrycket över trettonhelgen har uteblivit i år. Även om vi ser att det totala antalet patienter i behov av sjukhusvård för covid-19 minskat något finns det en oro att det enbart är en ”helgeffekt”. Vi måste vara redo för att det kan uppstå en ökning av sjukvårdsbehovet inom en eller ett par veckor. Intensivvården är fortsatt mycket hårt belastad även om det nu finns något fler lediga intensivvårdsplatser, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.