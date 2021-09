FHM:s kommunstatistik över coronafall visa på 21 nya fall i kommunen för vecka 38 vilket är mer än dubbelt så få som vecka 37.

Coronafallen i kommunen har de senaste veckorna varit som en jojo, sedan vecka 31 har över 20 fall per vecka rapporterats in. Ökning har varvats med minskning, vecka 38 var det högsta nivån i antal fall sedan i våras med 43 stycken, för vecka 38 är det mer än en halvering enligt FHM, 21 fall jämfört med 43 fall vecka 37. Totalt under pandemin har 4881 kommuninvånare testats positivt med covid-19, det är 9,85 procent av den totala befolkningen. 111 kommuninvånare har avlidit med covid-19, varav 2 av 3 har haft hemtjänst eller bott i särskilt boende.

I hela regionen är det en kraftig minskning med 1261 rapporterade fall, den lägsta siffran på flera veckor. Sju uppges vårdas på intensiven och ytterligare två har avlidit. 11,4 procent av alla stockholmare har testats positivt med covid-19 enligt FHM.