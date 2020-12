166 nya fall-Nu över 1200 smittade

Antalet covidsmittade minskade en aning vecka 49 men är fortsatt högt.

Sigtuna kommun fortsätter ha många fall av covid-19, 166 personer konstaterad smittade vecka 49, det är dock en liten nedgång jämfört med veckan tidigare. Totalt under pandemin har 1232 personer i kommunen smittats och drygt 60 har avlidit med konstaterad covid-19. Per 10 000 invånare ligger Sigtuna på 252 vilket är lägre än grannkommunerna Bro, Väsby och Vallentuna.

På regionnivå var det 10464 nya fall i Stockholm. Totalt under pandemin har 86 400 smittats av covid-19. 43 avled förra veckan och nu har 2831 personer avlidit i regionen under pandemin. 50 personer hade intensivvård. märsta.nu rapporterade under onsdagen att situationen är allvarlig i regionen med många på intensiven och på sjukhus.