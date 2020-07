117 000 resenärer i juni

Trafikstatistiken för Arlanda i juni visar att antalet resenärer minskat 95 procent.

117 000 resenärer räknades in på Arlanda under juni, en minskning med 95 procent enligt Swedavia. Förra året var det nästan 2,5 miljoner som flög via Arlanda. Mot slutet av juni återstartades en del av trafiken, i juli kommer ännu mer igång.

– Vår högsta prioritet är fortsatt att värna våra resenärers trygghet när de reser via våra flygplatser. Vi har därför vidtagit ett flertal smittskyddsåtgärder och ytterligare trygghetsskapande åtgärder enligt svenska myndigheters rekommendationer såväl som enligt riktlinjer för europeiska flygplatser. Det handlar om allt från att påminna om vikten av att hålla fysisk distans, att tillgängliggöra handsprit i våra terminaler och utöka användning av plexiglas till att rekommendera användning av munskydd på våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef och VD på Swedavia.