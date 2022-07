10 000 flyg försenade från Arlanda

Under sommaren har 10 000 flyg försenats eller ställts in från Arlanda rapporterar Ekot.

10 000 flyg har ställts in eller försenats i sommar rapporterar Ekot som tagit del av statistik från europeiska organisationen Eurocontrol. Det motsvarar fyra av tio flyg under juni och juli. 35 procent var försenade och sex procent ställdes in. Det har varit en tuff sommar för Arlanda med köer, personalbrist och borttappade väskor.

– Det är inte en bra siffra, men så bör Arlanda få lite stöd i form av att flygplatsen blivit drabbad av att även andra flygbolag haft förseningar i Europa, vilket drabbat flygplatsen. Men totalt sett är det en svag siffra från Arlanda, uppger norske flygexperten Hans Jörgen Elnäs för Ekot.

90 procents punktlighet är bra och enbart tio procent försenade flyg. En flygplats som fungerar bra är bra för konkurrenskraften och tillförlitligheten.