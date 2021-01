Wingsfostrad målvakt klar för SHL

Daniel Marmenlind har haft en berg- och dalbaneliknande start på sin karriär Han var rankad som en av de främsta europeiska målvakterna som 18-åring men draftades aldrig av någon NHL-klubb. Han fick istället starta i Örebros ungdomsverksamhet och lånades ut till diverse klubbar innan han säsongen 17/18 hamnade i Lindlöven (Div 1) där han gjorde 30 matcher, därefter har det blivit två säsonger i Visby/Roma med fina siffror, han lånades ut till Västervik i HockeyAllsvenskan för fyra matcher förra säsongen med tre segrar och 1,73 i målsnitt.

I år har han varit tongivande i Västervik, på 22 matcher har han vunnit 14, räddad 93,3 procent av skotten och bara släppt in 1,83 mål per match. Nu kommer han få chansen på allra högsta nivå i Sverige enligt Expressen . Han värvas nämligen till Malmö i SHL från och med kommande säsong 21/22. Men det spås även att flera SHL-klubbar vill ha in honom som tredje målvakt. Något som Västervik avgör.