Willys dubblar pantgåvor till Rädda Barnen

Om man pantar på Willys så blir det dubbla pengar till Rädda Barnen vid tryck på "Gåvo-knappen".

Willys går in och dubblar den skänkta panten som kunder pantar under december. Sedan 2010 har Willys skänkt 20 miljoner kronor till Rädda Barnen och deras verksamhet via gåvoknappen. Pengarna går bland annat till Rädda Barnens satsning ”På lika villkor” som syftar till att stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatt områden.

– Vi är tacksamma för alla som donerar sin pant till Rädda Barnen när de pantar på Willys – ett bidrag som gör skillnad. Tack vare Willys och deras kunder har vi sedan starten fått in över 20 miljoner kronor, vilket gör stor skillnad för barn som på olika sätt lever i utsatthet och för familjer som har det extra tufft under pandemin och i jultider. När Willys nu går in och dubblar alla pantdonationer under december gör det att vi kan nå ännu fler barn med våra insatser, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Man har också engagerat sig i High Five som avser motverka kränkningar och diskriminering inom ungdomsindrotten. Pengar har även gått till att Rädda barnen nått fler barn i krig och katastrofer i bland annat Syrien, Jemen och Bangladesh.