Vaccinering kan starta efter jul

Vaccineringen mot covid-19 kan påbörjas efter jul uppger Region Stockholm.

De första doserna vaccin mot covid-19 kommer in till Region Stockholm i mellandagarna. Inom kort ska man kunna boka tid för vaccinet:

– Nu ser det ut som vi kommer kunna börja erbjuda vaccin efter jul till äldre på särskilt boende. I takt med att vi får in doser kommer vi fortsätta erbjuda vaccin till hela gruppen och arbetet kommer pågå in i januari. Det är många som frågar om när just de kan få vaccin och vi kommer berätta hur var och en ska göra så snart vi har mer konkreta besked. Även om vi alla väntar ivrigt behöver vi ha tålamod, just nu uppdateras leveransbeskeden varje dag, säger Magnus Thyberg, ansvarig för vaccinsamordningen

Vilka som kommer att erbjudas vaccin framgår i ett senare skede. Först kommer det att vara till personer i på särskilda boenden för äldre. Det är nationella prioriteringar som kommer styra vem som erbjuds vaccinet först. Vaccinet kommer att vara gratis.