VA-taxan gick upp tio procent

Vatten och avloppstaxan i kommunen har på ett år ökat med tio procent för en enskild lägenhet enligt Nils Holgersson-rapporten.

Trots ökningen av VA-taxan i kommunen så har Sigtuna kommun en av landets lägsta taxor enligt Nils Holgersson-rapporten för 2021. Sigtuna har 18:e lägsta taxan i riket och åttonde i länet. Per kvadratmeter/år kostar V/A 49 kronor eller 3273 för en medelstor lägenhet per år. Lägsta kostaden finns i Solna där det kostar 1644 kr/år för en medellägenhet. I Väsby är det cirka 200 kronor dyrare per år med V/A.