Trafikverket avslutar arbeten på väg 263

Arbetet på väg 263 förbi Arlandastad är nu avslutat meddelar Trafikverket.

Trafikverket har under drygt ett års tid genomfört arbeten för ökad trafiksäkerhet på väg 263 förbi Arlandastad. En ny korsning med trafikljus har byggts vid infarten till väg 273 mot Arlanda, en korsning med trafikljus har byggts in mot Voltgatan, trafiksignalen in mot Bristagatan har trimmats och slutligen har en trafiksäker utfarts skapats in mot Söderby.

Arbetena har avslutats enligt Trafikverket. Kommuninvånare har dock haft synpunkter på att utfarten mot främst Voltgatan orsakar långa köer i eftermiddagsrusningen in mot Märsta. Återstår att se om ljusen trimmas om flödet inte fungerar optimalt de kommande månaderna. De nya korsningarna är också tänkt att ge ökad framkomlighet och inte bara trafiksäkerhet.