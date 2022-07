Så mycket har arbetslösheten ökat under mandatperioden

Under den innevarande mandatperioden som lider mot sitt slut har arbetslösheten gått upp med 2,1 procentenheter.

Newswothy har granskat arbetslöshetens utveckling under den gånga mandatperioden. Sigtuna är en av kommunerna i länet som har störst ökning. Dock har Sigtuna varit hårt drabbat av pandemin och ännu inte återhämtat sig helt. Under pandemin steg arbetslösheten till som mest 12,3 procent, nu är den nere på cirka nio procent. Innan pandemin 2019 var den på 7,1 procent. Samtidigt har andelen vuxna som får socialt bistånd ökat en aning från 0,5 procent till 0,7 procent. i de flesta av länets kommuner är det oförändrade eller sjunkande siffror, Sigtuna är en av sju kommuner där biståndet ökar.

Siffrorna från Newsworthy visar att återfall i försörjningsstöd minskat under mandatperioden vilket skett i mer än hälften av länets kommuner. I landet är det 1,26 procent som får ekonomiskt bistånd, Sigtuna är alltså klart under rikssnittet men under mandatperioden steg ekonomiskt bistånd generellt sett.