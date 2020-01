Morgonkoll med märsta.nu!

Polis: Tre personer greps misstänkta för brukande av falsk urkund då de försökte komma in i Sverige med falska handlingar via Arlanda. En anmälan om ofredande upprättades under natten sedan en form av dispyt uppstått i en lägenhet. Ingen person har dock gripits.

Väder: En molnig dag med ca +5 grader.

Trafik: Däckrester ligger i vägbanan mellan Märsta-Arlanda på E4S, men just nu är det inga problem i trafiken med anledning av det.

Kollektivtrafik: Inga större störningar meddelar SL.