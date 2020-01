Morgonkoll med märsta.nu!

Polis: En bil brann i Valsta under natten, den kördes till en gräsväg där den fattade eld. Det är oklart just nu om bilen fattat eld under färd eller om branden anlagts. Polis fanns också på plats för att eventuellt upprätta en anmälan.

Väder: 4-5 grader, blåsigt men ingen nederbörd.

Kollektivtrafik: Inga större störningar meddelar SL.

Trafik: Normal framkomlighet på vägarna.