Läkaren om arbetet under pandemin och vaccineringen

Under hela coronapandemin har vårdcentralerna i länet haft ett svårt uppdrag att ta emot patienter på ett smittsäkert sätt, många har framfört synpunkter på att det knappt går att besöka en vårdcentral längre på grund av att vårcentralen inte ska få in covidrelaterade fall eftersom covid-19 ska testas på annan plats än vårdcentralerna.

– Vår känsla är att patienterna inte har haft svårigheter att besöka oss , vår tillgänglighet har varit bra under hela pandemin, dels pga att vi redan i ett tidigt stadie utvecklat en app för video/distansbesök, det har underlättat mycket för våra patienter men även för oss som personal. Vår tillgänglighet har ökat samtidigt som du som patient ”slipper” komma till oss och sitta i väntrummet, säger Shahab Farnmamfar på Sigtuna Vårdcentral.

Tillfällig flytt till Stadsängarna

Shahab berättar vidare att man ökat personalstyrkan under året samt även så kallade ”akuta tider” där du som patient har möjlighet att boka besök samma dag via sköterskor. Öppettiderna har även utökats på vardagar. Nyligen blev det också klart med att man under en period flyttar över verksamheten helt till Stadsängarna där man har en mottagning senett drygt år tillbaka. Detta på grund av renovering av mottagningen på Olofsgatan.

– Vi hanterar den tillfälliga flytten som något spännande att se framemot. Vi som personal har ju varit ifrån varandra sen nyöppningen på Stadsängarna, och sen ser vi åter framemot att få komma tillbaka till vårt härliga hus på Olofsgatan. Vi har försökt nå ut till alla våra patienter genom media samt med information i lokalen. Vi är tillbaka på Olofsgatan till första juli, fortsätter Shahab.

Begränsad tillgång till vaccin

Sigtuna Vårdcentral har i likhet med hundratals andra mottagningar i länet vaccinerat mot covid-19. En inte helt lätt uppgift och många sigtunabor har frågor kring när det är deras tur att vaccinera. Något som 1177.se hanterar via prioriteringen som gjorts.

– Vår uppgift oavsett om det är vaccinering eller ej är ju att finnas till och hjälpa våra patienter. Uppdraget från Region Stockholm gällande vaccinering är att skyndsamt förse våra patienter med vaccin. Svårigheten har varit den begränsade tillgången på vaccin som vi delar med alla vårdcentraler i Stockholms län, uppger Shahab.