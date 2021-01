Hotell medger diskriminering

Det hotellbolag i kommunen som avvisade två romska kvinnor medger diskriminering och går med på att betala 60 000 kronor till kvinnorna.

Diskrimineringsombudsmannen väckte talan mot ett hotellbolag i kommunen som avvisade två romska kvinnor som hade bokat och betalat för hotellrum via en extern bokningssajt. Enligt DO uppgav receptionen vid ankomst att man hade problem med andra personer som var romer och att kvinnorna därmed inte var välkomna. Bolaget medger nu att man diskriminerat mot etnisk tillhörighet och går med på att betala 30 000 kronor till vardera kvinna.

– Att man som individ på det här sättet drabbas på grund av hur andra individer har agerat för att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet är diskriminering, säger Lars Arrhenius DO.