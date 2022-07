Elpriset ökade i juni

Elpriset i kommunen gick upp till i snitt 126 öre per kilowattimme.

Det så kallade spotpriset, priset som elbolag köper in elen för, ökade för Stockholms län. Sigtuna är en del av område SE3 Stockholm där priset per MWh uppgick till 119 euro, alltså cirka 1100 kronor per Megawattimme enligt siffror från Newsworthy.

Priset må vara högt i svenska mått mätt men i andra delar av Europa är det högt. Grannländerna Finland, Norge och Danmark har högre priser. Dock är priserna i Stockholm mer än dubbelt så höga än Sundsvall och Luleå. Produktionen av svensk el sker just nu till hälften från Vattenkraft och 30 procent kärnkraft, cirka 16 procent kommer från vindkraft.

Sverige är även nettoexportör av el, det produceras mer el än vi förbrukar, Sverige exporterade el 720 av 720 timmar i juni.